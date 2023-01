“Raibo” | il primo androide quadrupede capace di correre anche in spiaggia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un nuovo software di controllo ha aiutato un robotsu unasabbiosa, un campo erboso e un soffice materasso ad aria. A progettare questo robot, soprannominato, sono stati gli ingegneri dell’Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata (Korea Advanced Institute of Science & Technology o KAIST), in Corea del Sud. Il loro lavoro e’ stato descritto e pubblicato sulla rivista Science Robotics. Il sistema ha dimostrato come la combinazione di rilevamento della forza, controllo adattivo e apprendimento per rinforzo puo’ consentire ai robot di attraversare terreni deformabili e morbidi. Negli ultimi anni, i ricercatori hanno fatto rapidi progressi nella progettazione strutturale dei robot quadrupedi, ma gli ultimi robot quadrupedi che camminano e corrono devono ancora affrontare una ...

