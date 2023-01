(Di giovedì 26 gennaio 2023) CHE COS'È IL- Più propriamente chiamato ' intuizione ', è quella sensazione che alcuni di noi provano 'a pelle' quando devono prendere una decisione in presenza di una situazione ...

Al momento di prendere una decisione, occorre imparare anon solo di testa, ma lasciar spazio alle proprie sensazioni, concedendo loro la possibilità di suggerire nuove soluzioni e ...... e c'è chi invece si lascia guidare dall 'e compie una scelta piuttosto che un'altra perché ... Una persona insicura che piuttosto checon la propria testa, agisce secondo il pensiero ...

Ragionare d'istinto: il sesto senso si può allenare TGCOM

L’intuizione può guidarci quanto e più della logica anche se non è un cammino destinato a tutti Anche in questo caso, l’ideale sta nel mezzo: prendere decisioni solo per intuizione può essere sbagliat ...