Ragazzino di 15 anni spinto sotto il treno | fermati due coetanei ' Spedizione punitiva per un sms a una ragazza'

Sono stati fermati per tentato omicidio e tentata rapina i due minorenni che ieri avrebbero spinto undi 15sotto un treno in corsa, dopo aver cercato di rubargli la felpa. Una vicenda orribile avvenuta in Brianza , a Seregno ( Monza ): il 15enne si è salvato per miracolo dopo essere ...Ildi 15, intorno alle 14.30, sarebbe stato prima raggiunto sul binario 1 della stazione ferroviaria di Seregno da un gruppo di giovani che dopo una lite avrebbero tentato di portargli ...

Ragazzino di 15 anni spinto sotto un treno per una felpa: due ... Fanpage.it

Ragazzino di 14 anni spinto sui binari dalla banda che voleva rapinarlo MilanoToday.it

Seregno, ragazzino spinto contro un treno in corsa per rubargli la felpa IL GIORNO

Ragazzino di 13 anni investito mentre va a scuola in bici: trasferito in ... Fanpage.it

Shoah: la storia di una madre e di un ragazzino coraggiosi Focus Junior

Niente rapina: è stata una ragazza contesa e un messaggino «di troppo» a scatenare l'aggressione ad un quindicenne brianzolo, spinto contro un treno ieri pomeriggio a Seregno (Monza), e che ha portato ...Comincerà sabato 28 gennaio il Triduo in onore di San Giovanni Bosco, Santo ricordato per il suo impegno nell'educazione dei giovani, soprattutto dei più ...