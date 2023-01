Quiz! Puoi nominare i 50 giocatori inglesi di maggior valore secondo Transfermarkt?

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Breaking: Hai otto minuti indovinare 50. Ricordati di twittare i tuoi punteggi @FourFourTwo (si apre in una nuova scheda)e sfida alcuni amici già che ci sei. ORA PROVAil capocannoniere di tutti i tempi di ogni club della Premier League nella competizione? Icostano più di qualsiasi altro. Questo è solo un dato di fatto del mercato dei trasferimenti, qualcosa che non mettiamo mai veramente in discussione. Non sorprende che i Tre Leoni siano la nazionale più costosa del mondo, ma hai mai pensato a quanti soldi hanno iche non entrano in nazionale? Ci sonoda 30 milioni di sterline in basso in questa lista. Non lo otterresti in molti altri paesi. Forse è perché produciamo i ...