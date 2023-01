Quintana non molla | ' ' Lotta e sacrificio | sono onesto e cerco squadra' '

Nairo, in passato vincitore di un'edizione del Giro e di una Vuelta, è deciso amollare e anzi cerca una nuova ......le destinazioni più gettonate " fino a 2 volte meno in ottobre (e 5 volte meno in giugno) che... in Chiapas , a Valladolid e con i Maya inRoo . Bali (Foto di Niklas Weiss su Unsplash) In ...

Nairo Quintana, in passato vincitore di un'edizione del Giro e di una Vuelta, è deciso a non mollare e anzi cerca una nuova squadra.C’era tanta attesa per la conferenza stampa indetta oggi da Nairo Quintana. Il colombiano, positivo al Tramadol durante l’ultima edizione del Tour de France, non ha rinnovato il contratto con il Team ...