Questione di garantismo Al Csm il Pd ha perso un’occasione

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Al direttore - Falcone ebbe contro non solo la mafia, ma parte della magistratura, della politica, e del Csm. Fra questi Alessandro Pizzorusso, membro laico indicato dal Pci. Fu lui il 12 marzo 1992 a scrivere la famosa lettera sull’Unità “Falcone superprocuratore? Non può farlo, vi dico perché”. Due mesi dopo Falcone fu ammazzato. Ieri dopo 30 anni Roberto Romboli, discepolo della scuola pisana di Pizzorusso, membro laico del Pd, è arrivato in finale per la vicepresidenza del Csm. “Per il Csm Romboli è la scelta di gran lunga migliore di tutto il parlamento”, aveva detto Enrico Letta, della stessa scuola pisana.Annarita Digiorgio Il Pd avrebbe potuto sfruttare l’occasione gigantesca di mettere a nudo le contraddizioni del centrodestra al Csm proponendo un candidato (una candidata?) trasversale e garantista ma ha scelto di seguire una strada diversa mettendo in campo un candidato ...