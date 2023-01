Quell' arresto ha cambiato le cose | Parenzo | veleno su Meloni e Nordio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Davidè stato uno degli ospiti nello studio di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. Il giornalista ha espresso una sua opinione sull'di Matteo Messina Denaro, collegandolo all'attualità politica e quindi alle polemiche sul ministro Carlo. “Tra l'applauso di tutto il Parlamento ao che è successo dopo - ha dichiarato- c'è l'di Messina Denaro”. “È un fatto che in qualche modo haqualcosa anche in Giorgia- ha proseguito il giornalista - lei viene da un partito in cui il tema della legalità, il tema di Borsellino che è un'icona storica… all'epoca di Mani Pulite il Movimento sociale italiano era agguerritissimo contro la corruzione. A un ...