(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un po’ come accadeva nei film western, possiamo definirla come una spettacolare rapina al treno: prendi i biglietti e scappa. Magari a Cortina, con la carrozza business: e “sei in pole position”. Potrebbe essere questo il titolo della commedia andata in scena a Montecitorio qualche mese fa negli ultimi giorni prima dello scioglimento delle Camere. Sapendo di non essere rieletti, 38 parlamentari si sono precipitati nell’agenzia di viaggi della Camera per fare incetta di biglietti del treno gratuiti. Così possono viaggiare a sbafo anche da ex parlamentari. Il lato curioso di questa razzia è che a mettere in conto al Parlamento l’acquisto dei biglietti sono stati soprattutto i deputati grillini. Ben 30 onorevoli passeggeri su 38 sono pentastellati (gli altri sono così suddivisi: 4 renziani, 2 leghisti, 1 fratello d’Italia e 1 Pd). Esatto, parliamo proprio di quei Cinque Stelle che hanno ...

Qualsiasi piccolo passo avanti in MotoGP in questo momento, considerandoequilibrio c'è, può ... Una gara in MotoGP di sabato è una novità assoluta, a mel'idea, perché preferisco correre ..."Quello di esterno sinistro è il ruolo di Barrow, a luigiocare lì ma anche per noi va bene, ... Perriguarda i giovani del Bologna, "Stivanello non è ancora pronto, Amey si. Raimondo ha ...

Quanto piace al grillino l'alta velocità gratis Panorama

Juve, quanto piace ai tifosi il nuovo Allegri! Guardate che VIDEO Calciomercato.com

Stipendi docenti più alti al Nord, la proposta di Valditara piace ai presidi ma PD e M5S attaccano: “No a docenti di serie A e B. Non si creino disuguaglianze” Orizzonte Scuola

Ciao (nuovo) maschio: dalla mascolinità tossica alla "healthy ... alfemminile.com

Greg Capullo condivide le nuove immagini di Wolverine NerdPool

Un po’ come accadeva nei film western, possiamo definirla come una spettacolare rapina al treno: prendi i biglietti e scappa. Magari a Cortina, con la carrozza business: e “sei in pole position”. Potr ...Tavassi spinge Daniele a viversi le emozioni che prova per Oriana con leggerezza, senza farsi frenare dai timori ...