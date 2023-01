Quanto aumenterà la pensione minima L' annuncio di Berlusconi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Silvioparla di pensioni minime. E promette di portarle a mille euro nel giro dei prossimi cinque anni. E' l'impegno del presidente di Forza Italia che sa di avere l'appoggio dell'intero governo Meloni.ne ha parlato nel corso della puntata di "Dritto e Rovescio" andata in onda su Rete4 il 26 gennaio. Di fronte alle telecamere di Del Debbio,illustra il piano e spiega che sarà possibile realizzarlo gradualmente, un po' alla volta, tenendo conto dei vincoli di bilancio. «Abbiamo compiuto un primo passo nella giusta direzione portando le pensioni minime a 600 euro. Per noi gli impegni presi con gli elettori sono sacri: avevamo promesso di innalzare le pensioni minime per tutti a 1.000 euro e, nel corso della legislatura, lo faremo con assoluta determinazione. Naturalmente dovremmo procedere anno per anno ...