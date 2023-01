(Di giovedì 26 gennaio 2023) Parigi nel 2013 ha avviato una delle più delicate operazioni militari degli ultimi anni. Inviando importanti contingenti nel nord del Mali, Paese sconvolto dall’avanzata dei gruppi jihadisti, l’obiettivo dell’Eliseo era quello di sgominare i gruppi islamisti in grado di imporre la propria legge nel cuore del Sahara. La prima operazione è stata chiamata Serval, poi InsideOver.

Così come nessuno aveva visto il ThinkBook Twist , notebook con schermo girevole: daparte ... come quello degli e - book: lo si può usare se si vuole prendere appunti,si vuole risparmiare ...Che ne pensi Va bene come descrizione' - Al'inaugurazione La prima settimana di febbraio. - Sarà immaginogrande festa Il più bel gala Vip che Shanghai abbia mai visto. - A chi dedica ...

Quando una missione fallisce: tutti gli errori della Francia nel Sahel InsideOver

Riforma sentenza assolutoria: quando la motivazione rafforzata Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Quando una dipendenza affettiva sana diventa ossessione, il cuore ... Agendaonline.it

Podcast, «Quando meno te lo aspetti»: il buio e la luce, storie di giovani fragili Il Sole 24 ORE

Giornata della Memoria: a casa del nemico Io Donna

Catena Fiorello al Corriere ha raccontato della famiglia Fiorello: suo fratello Rosario è “protettivo e paterno”, le parole ...E quando a Londra arriva il momento duro della stagione fa ... Pochi, nessuno, si è mai spinto oltre, dopo una gara di Champions vinta ma con una traversa colpita dal Panathinaikos a fine primo tempo, ...