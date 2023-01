Quando il freddo diventa arte | arriva la settima edizione di «Giass e nef»

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo due anni di pausa, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 gennaio, otto cubi di ghiaccio verranno scolpiti da sedici artisti. Le sculture saranno a tema Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e si troveranno per le vie dei borghi di Valbondione, Lizzola e Fiumenero. Durante l’evento non mancheranno i laboratori per bambini, mercatini, musica e prodotti locali