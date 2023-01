Qatargate | libere moglie e figlia di Panzeri pentito | restano in cella Giorgi e Figà - Talamanca

(Di giovedì 26 gennaio 2023) - Lo ha deciso il Tribunale di Bruxelles che ha respinto l'istanza di scarcerazione dopo il riesame per la custodia cautelare dell'ex compagno dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili

- Lo ha deciso il Tribunale di Bruxelles che ha respinto l'istanza di scarcerazione dopo il riesame per la custodia cautelare dell'ex compagno dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva KailiLeggi Anche, la sorella di Eva Kaili ha chiesto di cancellare le sue attività dai registri sulla trasparenza delle lobby in Ue Diversa invece la situazione di altri due imputati, Figà - ...

