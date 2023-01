libere Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio ... Hannah Neumann e lo scandalo Qatargate: "Panzeri, i viaggi e i regali alio ho detto no" dal ...libere Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Brescia revocando le misure cautelari dei domiciliari ...

Qatar: tornano libere la moglie e la figlia di Panzeri - Cronaca Agenzia ANSA

Qatar, tornano libere la moglie e la figlia di Panzeri La Prealpina

Qatar, tornano libere la moglie e la figlia di Panzeri - Cronaca Agenzia ANSA

Qatargate, tornano libere la moglie e la figlia di Panzeri Sky Tg24

Qatar, tornano libere la moglie e la figlia di Antonio Panzeri TGCOM

La figlia e la moglie di Antonio Panzeri potrebbero presto tornare in libertà. La revoca della misura cautelare per Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni, ai domiciliari per l’inchiesta Qatargate, è ...Il caso Qatargate va avanti e arriva un altro colpo di scena. “Le due sezioni penali della corte di Appello di Brescia hanno preso atto della ...