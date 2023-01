Puglia | maltempo | allerta temporali | nel foggiano domani allerta arancione per dighe e corsi d’acqua Protezione civile | previsioni meteo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità fino alla mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei.” Rischio: secondo lo schema a lato, fontedella. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei...

I meteorologi lo avevano annunciato e il, puntuale, è arrivato. Pioggia, vento e temperature a picco in tutta la. In Salento le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno creato non pochi disagi in alcuni paesi e nelle ...Le precipitazioni potranno risultare localmente a carattere di nubifragio soprattutto sui settori ionici e sul Nord della, causando locali criticità di carattere idro - geologico. Piogge ...

“Non solo le infrastrutture e i mezzi di comunicazione sia viaria che per gomma hanno patito i disagi del maltempo, infatti il settore economico maggiormente colpito risulta, come al solito, quello ...Domani (venerdì 27 gennaio) ancora maltempo invernale al Sud e medio versante adriatico ... Nel corso del giorno piogge isolate su regioni centrali adriatiche, basso Lazio, Puglia, Basilicata, ...