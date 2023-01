Pubblicato l’avviso per l’accoglienza in strutture di minori e madre-bambino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoper la costituzione di un elenco di soggetti, autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i quali stipulare convenzioni perinresidenziali die nuclei. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola. Possono presentare domanda per l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti del Terzo Settore dell’Ambito Territoriale Sociale B1 intesi come organizzazioni di volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati non a scopo di lucro, che gestiscanoper ...