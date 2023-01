Psi | Spini invitato permanente alla Direzione nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen (Adnkronos) - Valdo, già ministro e parlamentare socialista, su proposta del segretario del Psi Enzo Maraio è da oggidel Psi nella prospettiva degli Stati generali del socialismo italiano, la grande kermesse del Psi che si terrà in primavera, per creare una prospettiva socialdemocratica della sinistra in Italia., intervenuto oggi nel dibattito dellasulle riforme istituzionali - semipresidenzialismo, autonomia differenziata, Assemblea costituente, legge elettorale - ancheluce dell'incontro avvenuto ieri insieme a Enzo Maraio con la ministra delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati, ha sottolineato che "il sistema semi presidenziale, ...