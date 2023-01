PSG | pressing su Cherki

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il Paris Saint Germain continua a seguire Rayan, trequartista classe 2003 in forza al Lione. Lo riporta L'Equipé.

Le ultime sulle trattative di giornata - Calciomercato.itIl 'Diavolo' prosegue nelper l'... ma serve un'offerta da 20 - 25 milioni di euro dal.8.11 - Il Milan, travolto dalla Lazio in ...Il primo è ormai pronto a lasciare l'Inter con destinazione. Anche se non ci sono conferme ... Il Marsiglia continua ilper avere Ivan ILIC del Verona. La società francese in queste ore ha ...

TOP NEWS ore 24 - Le ultimissime su Skriniar-PSG, Zaniolo-Milan e Ilic fra Torino e OM TUTTO mercato WEB

Wahi, 20 anni e 7 gol in Ligue 1: Psg e Arsenal in pressing Corriere dello Sport

TOP NEWS ore 20 - City in pressing per Leao. Difficile il rinnovo di Skriniar, PSG alla finestra TUTTO mercato WEB

LIVE - Calciomercato Inter: Skriniar può salutare nei prossimi giorni ... L'Interista

PSG, Navas ai saluti: l’Al-Nassr in pressing sul portiere Footballnews24.it

Un nuovo tentativo, per provare a portare Milan Skriniar a Parigi già a gennaio. L’Inter deve registrare l’ultimo pressing invernale del club dello sceicco.Contatto Vigorelli-Paratici: sì a 30 milioni condizionato alla Champions. I giallorossi non mollano. Per Nicolò niente Spezia e Napoli ...