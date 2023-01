Prospettive europee per una Difesa comune. L’evento con il ministro Crosetto

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La minaccia alla sicurezza europea dettata dall’invasione russa dell’ucraina ha fatto emergere nuove esigenze e sfide da parte dei Paesi europei e alleati, e ha portato gli Stati del Vecchio continente ad aumentare gli investimenti nel campo della(con passi in avanti verso il 2% del Pil da destinare al budget militare), e dando un nuovo slancio all’Alleanza Atlantica. Di fronte a questo nuovo quadro, è il momento di interrogarsi sul progetto della, che non ha subito la stessa accelerazione di Nato e degli Stati nazionali e riflettere sul ruolo dell’Italia, anche alla luce di un rapporto che sembra mutato tra Parigi e Berlino. Il nostro Paese nella costruzione di un ecosistema europeo per la, sia dal punto di vista politico sia industriale, può essere cruciale e mirare a sostenere la nascita ...

...dimissioni man mano che questi nostri giovani collaboratori trovano lavori con migliori...cui bisogna rispettare i pilastri costituiti dai principi della Costituzione e delle Carte. ...Secondo lo statuto vigente, non ci sonodi ricandidatura per Fico: avendo esaurito i ... né per le regionali, né per le politiche e tantomeno per le elezioni

Pictet AM vede prospettive promettenti per azioni europee ed ... Benzinga Italia

Nuovo Bauhaus europeo: il bilancio del primo biennio e le ... Apiceuropa.eu

Balcani, prospettive italiane ed europee. L'auspicio di Carteny Formiche.net

Tecnologie verdi ed e-car prospettive per l'Europa e l'Asia Pacifico Canale Energia

L’Italia sottoscrive un accordo con l’Algeria: quali prospettive per il futuro BuoneNotizie.it

Di questi temi si discuterà nel corso dell’evento “Prospettive europee per una Difesa comune”, promosso da Formiche e Airpress, in collaborazione con l’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento ...La legge delega sulla riforma del processo civile sembra agevolare l’Alternative Dispute Resolution e avere impatto positivo sull’efficienza della P.A.: se ne è discusso ad un appuntamento Relynes ...