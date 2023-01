Prosegue la crescita dei prezzi di farina e mozzarella | la pizza diventa un lusso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo il costo dell’energia, l’inflazione continua ad agire come una tassa silenziosa soprattutto nei beni di primo consumo a cui gli italiani non vogliono rinunciare. Ad esempio lastando quasi un genere alimentare di ‘’. Il costo di uno dei piatti preferiti in Italia e all’estero è aumentato infatti di quasi il 30% a dicembre rispetto a un anno fa, come emerge dalle rilevazioni di Bloomberg. Un aumento che supera di gran lunga il tasso di inflazione al 12,3% a dicembre. Sul trend del costo delle farine al momento non si riscontrano aspettative di riduzione quindi si resta sui livelli che hanno visto crescere il costo della materia prima anche del 33%”. Ad esempio unada panificazione, a gennaio del 2022, costava 55 euro al quintale, oggi (gennaio 2023) costa ...