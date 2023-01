Pronostico Bitesize | Lecce vs Salernitana – 27 01 23

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Breaking: Concorrenza: Serie A Mercato: Vittoria delProbabilità: 19/20 @888sport Sperando di tornare subito alla vittoria venerdì sera, ilaccoglierà laallo Stadio Via del mare. A partire dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe essere stato frustrato dopo essere crollato per 2-0 in trasferta contro il Verona lo scorso fine settimana, l’umore nel campo di Marco Baroni dovrebbe essere ancora molto alto. Impressionando molti da quando sono tornati in Serie A la scorsa estate, i giallorossi sembrano avviarsi verso la massima sicurezza nel 2023. In questa stagione, ottenendo numerosi consensi da tutta Italia, l’ex allenatore della Reggina ha visto la sua squadra subire solo una sconfitta da una qualsiasi delle ultime sette battaglie di Serie A su entrambi i lati della pausa ...