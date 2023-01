PRONOSTICI NAPOLI – ROMA | AZZURRI IN MODALITÀ “DON’T STOP ME NOW!”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La stagione che sta vivendo ilè un qualcosa che si fa fatica a ricordare: sarà il Mondiale, sarà la cattiveria e il desiderio di successo accumulati negli anni, causa continui secondi posti dell’epoca in cui la Juve dominava ma non solo, ma i partenopei sembrano proprio non volersi più fermare. La Banda-Spalletti ora se la vedrà contro ladel sempreverde José Mourinho: la piazza dove il buon Luciano si affermò ad alti livelli e dove scrisse pagine importanti della sua storia da allenatore. Il dubbio che sorge però è uno, ovvero in tutto questo, la, sarà d’accordo nel cedere il passo ad unche ha beffato proprio i giallorossi allo scadere della partita del girone d’andata? Vediamo insieme quindi quali sono gli stati di forma e i giocatori più importanti di questo big match: stiamo pur sempre ...