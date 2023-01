Pronostici calcio Serie A | 20giornata | la schedina di oggi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Archiviata la prima metà del campionato, è tempo per le squadre di concentrarsi sul girone di ritorno per centrare gli obiettivi stagionali. Il Napoli ha terminato l'andata con 12 punti di vantaggio ...

Ecco tutti idella 20giornata e le quote dei principali bookmaker . Indice Bologna - Spezia Lecce - Salernitana Empoli - Torino Cremonese - Inter Atalanta - Sampdoria Milan - Sassuolo ...Ild'inizio è in programma venerdì alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce, a dirigere l'incontro sarà l'arbitro internazionale Davide Massa con Maresca al Var. LECCE SEGNA PER PRIMO ...

Pronostici calcio, Lecce-Salernitana: vantaggio giallorosso a quota 1.65 La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio, Bologna-Spezia: X primo tempo a quota 2.15 La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio Serie A, 20^ giornata: la schedina di oggi La Gazzetta dello Sport

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Giovedì 26 Gennaio 2023 Bottadiculo

Pronostici calcio oggi - Giovedì 26 Gennaio 2023 - Calcio d'Angolo Calcio d'Angolo

Il pronostico di Manchester City-Arsenal, match valido per il quarto turno della FA Cup, in programma venerdì 27 gennaio, alle ore 21:00 ...Milan - Sassuolo darà vita ad un mezzogiorno e mezzo di fuoco per la 20° giornata di Serie A, fra due squadre in crisi nera.