Tutto pronto per la 22esima giornata di B. Il Cagliari ospita all'Unipol Domus la Spal: fischio d'inizio venerdì alle 20.30. La squadra di Ranieri ha pareggiato 0 - 0 contro il Cittadella nell'ultimo ...In Premier League non si sono ancora incontrate e al momento l'Arsenal è davanti in classifica di cinque punti con una partita in meno. I Citizens arrivano al match come favoriti ma i Gunners in ...

Pronostici calcio, Cagliari-Spal: il No Gol è valutato 1.80 dai bookmaker La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio Serie A, 20^ giornata: la schedina di oggi La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio, Lecce-Salernitana: vantaggio giallorosso a quota 1.65 La Gazzetta dello Sport

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Giovedì 26 Gennaio 2023 Bottadiculo

Pronostici calcio oggi - Giovedì 26 Gennaio 2023 - Calcio d'Angolo Calcio d'Angolo

Tutto pronto per il 20esimo turno di Serie A e per i nuovi pronostici degli esperti di Superscommesse su tutte le gare in programma. Il weekend di campionato inizierà con il match Bologna-Spezia e ...Pronostici Liga 19a giornata, da venerdì a lunedì è in campo il campionato di calcio spagnolo. Raddoppio con Siviglia-Elche e Getafe-Betis.