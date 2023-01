Probabili formazioni Napoli-Roma | ventesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 29 gennaio nella cornice del ‘Maradona’. La squadra partenopea cerca tre punti per allungare in vetta, la formazione di Mourinho prova ad indossare i panni della guastafeste come accadde nella scorsa stagione. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della partita. Quale sarà il risultato finale del derby del Sole? Non resta che aspettare l’evolversi di una sfida che non è mai come le altre. Ricca di storie, purtroppo macchiata negli ultimi anni da una feroce ...