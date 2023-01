Probabili formazioni Cremonese-Inter | ventesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 28 gennaio nella cornice dello stadio Zini. Obiettivi diversi per le due: Inzaghi insegue il Napoli, Ballardini i punti salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà l’esito di questa sfida? Scopriamolo insieme. Lotta salvezza e corsa Scudetto si incrociano nella primadi ritorno. Chi sorriderà alla fine? Non resta che aspettare. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti costanti sulle scelte ...