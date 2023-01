(Di giovedì 26 gennaio 2023)in un lager nazista, a 99 anni fachiedendo un risarcimento di 130 mila euro per tutte le sofferenze fisiche e psichiche subite a Myslowice, campo di concentramento in ...

in un lager nazista, a 99 anni fa causa alla Germania chiedendo un risarcimento di 130 ... A chiedere giustizia 78 anni dopo la fine della Secondamondiale e' Quinto Nunzi di ......Primamondiale però lo costringe ad abbandonare gli studi, perché viene arruolato nell'esercito austro - ungarico e spedito a combattere al confine col Regno d'Italia . Viene fatto,...

Prigioniero di guerra fa causa alla Germania - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Prigioniero di guerra fa causa alla Germania - Italia Agenzia ANSA

Prigioniero di guerra fa causa alla Germania Tiscali Notizie

Prigioniero in un lager nazista, ora a 99 anni Quinto Nunzi fa causa alla Germania ilmessaggero.it

Giornata della memoria: medaglia d'Onore all'ex prigioniero di guerra Antonio Bifaretti MarsicaLive

Quinto Nunzi è un anziano signore di 99 anni. Vive a Civitanova Marche (Macerata, ndr.) e dopo 78 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale farà causa alla Germania per ...Prigioniero in un lager nazista, a 99 anni fa causa alla Germania chiedendo un risarcimento di 130 mila euro per tutte le sofferenze fisiche ...