“Presto | aiutiamola” Paura al GF Vip | è successo ad Antonella Fiordelisi all’improvviso

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Probabilmente Edoardo Donnamaria si immaginava a cosa stava andando incontro chiedendo scusa a Oriana Marzoli per averla nominata. L’ex volto di Forum si era convinto di fare il suo nome dandosi delle scuse e per far felice. Dopo il pentimento di lui la 24enne ha avuto un attacco di panico e ha minacciato di uscire dal GF Vip 7. È iniziata quando gli ha detto “cane” e l’ha accusato di averle “messo le mani addosso”. Il resto dei concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà non sa più come aiutare i Donnalisi, che al momento sono sotto l’effetto di una crisi di nervi bella e buona. Anche Edoardo Donnamaria mentre si stava sfogando con Milena Miconi ha promesso che, se nella prossima puntata lo faranno passare come il cattivo della ship lascerà il GF Vip 7. In parallelo, l’attacco di panico di...