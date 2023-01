(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo l'arresto di un dipendente dei servizi interni tedeschi del BNDto di essere stato operativo in attività di spionaggio per la Russia, è stato fermato anche un secondo uomo, ritenuto ...

... è stato fermato anche un secondo uomo, ritenuto. Lo scrivono i media tedeschi fra cui la Dpa. L'uomo è di nazionalità tedesca e non lavora per i Servizi della Germania. .Su tutti e due i fronti Kamala non ha ottenuto granché, e anzi sul primo hatanto tempo da sembrare disinteressata, con il risultato di perdere credibilità soprattutto presso l'elettorato ...

Preso complice agente tedesco Bnd sospetta spia per Mosca ... Agenzia ANSA

Rapinatore di Rolex preso in un locale Complice in fuga IL GIORNO

Rapinatore tenta di ingoiare la collana appena rubata, preso con il complice La Repubblica

Scorta raddoppiata a Paolo Guido, il magistrato che ha preso Messina Denaro. "Il boss è ancora pericoloso" La Repubblica

Iraniano arrestato in Germania: «Aveva cianuro e ricina, progettava attentati terroristici». Preso anche un co ilmattino.it

Dopo l'arresto di un dipendente dei servizi interni tedeschi del BND sospettato di essere stato operativo in attività di spionaggio per la Russia, è stato fermato anche un secondo uomo, ritenuto ...Dopo l'arresto di un dipendente dei servizi interni tedeschi del BND sospettato di essere stato operativo in attività di spionaggio per la Russia, è stato fermato anche un secondo uomo, ritenuto ...