Così ilIsraeliano Isaac Herzog, durante il suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo in occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto. . 26 gennaio 2023Saranno, inoltre, consegnate le Medaglie d'Onore concesse daldella Repubblica ai ... Associazione per l'Amicizia Italia -, Archivio di Stato di Genova e Goethe - Institut Genua. ...

Presidente Israele, Europa non sarebbe ciò che è senza ebrei - Medio Oriente Agenzia ANSA

Presidente Israele, Europa non sarebbe ciò che è senza ebrei La Prealpina

Presidente Israele, Europa non sarebbe ciò che è senza ebrei Gazzetta di Parma

Presidente Israele, Europa non sarebbe ciò che è senza ebrei l'Adige

Presidente Israele, Europa non sarebbe ciò che è senza ebrei Trentino

"La spregevole 'soluzione finale' dei nazisti ha cercato di strappare la carne e il sangue dell'Europa. Perché proprio come l'umanità non sarebbe ciò che è senza l'Europa, l'Europa non potrebbe essere ...Nove palestinesi sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti in scontri armati durante un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha ...