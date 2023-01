Praticamente una telenovela di botte e risposte via social e canzoni Sarà finita ora?

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un post Instagram di coppia. Solo una foto, nessuna parola. La risposta di Gerard Piqué a tutto il polverone mediatico sollevato in seguito alla separazione da Shakira arriva così. All’addio alla cantante dopo dieci anni di amore e due figli, alle accuse di tradimento e alla canzone vendetta della star, l’ex calciatore risponde con un’immagine condivisa su Instagram. La prima in cui si mostra finalmente con Clara Chia Marti, la donna che ha preso il posto di Shakira al suo fianco. Ufficializzando la loro relazione e mettendo a tacere i rumors su un altro tradimento avvenuto con l’avvocatessa che sta seguendo la pratica di separazione dalla star della musica. ...

Hyundai Staria: una monovolume come una volta, ma che si guida come un’auto di oggi - Quattroruote.it Quattroruote

Milan, crisi di gennaio: Pioli parla alla squadra e punta sull'orgoglio. Ma il mercato... Sky Sport

Milan, Pioli sempre più giù: rischio esonero concreto Trend-online.com

Skoda: in Svezia la pubblicità furba che frega le altre Case auto SicurAUTO.it

Condominio: l’amministratore deve essere iscritto all’albo La Legge per Tutti

In merito alla discussione in corso a livello nazionale sul rooming in, il direttore del dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luigi Gagliardi evidenzia che si tratta di ...Le banconote vengono usate praticamente ogni giorno come mezzo di scambio per acquistare beni o servizi. Se fino a qualche decennio fa ogni nazione aveva la propria moneta, dal 2002 con l’introduzione ...