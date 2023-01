Poste | cos' è questa storia dei certificati penali agli uffici postali

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ne ha parlato il ministro della Giustizia Nordio ma si tratta di un progetto divarato nel 2021 per rilasciare documenti pubblici nei piccoli Comuni, finanziato con 800 milioni dal Pnrr. E il Garante della privacy non è stato interpellato in merito

... ma dopo due ore..." Alba Parietti è innamoratissima di Fabio Adami , 55enne manager di... Ecco'è successo...dipendente con un GPS 6 Si può licenziare un dipendente per tracciamento dell'auto aziendale'... compiuto con l'auto aziendale, era stato tracciato dal datore di lavoro con un GPS e che,...

Posta di Libero e Virgilio ancora fuori servizio. Cosa si può fare e ... Altroconsumo

Libero e Virgilio Mail: cosa sappiamo sul blocco WIRED Italia

Posta di Libero e Virgilio down, ecco quando ripartirà e che cos'è successo Affaritaliani.it

Le testimonianze dei clienti premium di Poste Italiane TG Poste

Cosa fare se il pacco via posta non è arrivato QuiFinanza

Abbiamo chiesto a ChatGPT, il chatbot basato sull'IA, un quadro generale del cambiamento climatico e come affrontarlo. Il risultato: qualche dubbio, ...Dopo i disservizi registrati nella giornata di ieri alle poste di Virgilio e Libero, oggi anche Microsoft e in down: si registrano disagi in tutto il mondo. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.