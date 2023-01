Porsche - Vision 357 | il sogno di Ferry nel mondo di oggi

... così la casa automobilistica di Stoccarda ha definito la nuova357, design concept che di fatto rappresenta una versione moderna della 356 presentata 75 anni fa. I richiami con l'...Per celebrare questo importante anniversario, il brand ha voluto lanciare la357 , un'auto che rappresenta un omaggio alla356 , il sogno di Ferrydi auto sportiva. ...

Porsche Vision 357, passato, presente e futuro in un solo concept Motor1 Italia

Porsche Vision 357: ecco l'omaggio all'iconica gamma 356 MotoriSuMotori

Porsche Vision 357, design concept tra passato e futuro FormulaPassion.it

Porsche: la carrozzeria che si allunga e si restringe mentre guidi MotoriSuMotori

Lancia Vision Alpha potrebbe essere una Stratos elettrica Quotidiano Motori

Sono passati 75 anni da quando, l’8 giugno 1948, la Porsche 356 n. 1 Roadster diventò la prima auto a portare il nome della famosa casa automobilistica tedesca dando di fatto vita al marchio di auto s ...Porsche has unveiled a new concept car, the Porsche Vision 357, the car is a homage to the original Porsche 356 as Porsche is celebrating 75 years this year. The car is built on the same platform as ...