“Pochi mesi di vita” Banali sintomi | ma per il 49enne la diagnosi è choc | un tumore al quarto stadio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Unal cervello di grado IV ormai inoperabile. Questa ladi Dave Whitford,nato a Barnsley ma residente a Parson Cross a Sheffield, in Inghilterra. In una recente intervista l’uomo ha detto che sta cercando di sfruttare al meglio il tempo che gli resta, trascorrendolo le giornate con la famiglia e gli amici. Tuttavia, la crisi del costo dellale la perdita del lavoro a causa della malattia lo ha costretto a lanciare un appello e ad aprire una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. Dave Whitford ha iniziato a lavorare a 16 anni ed è stato autista di autobus. “Sto solo cercando di vivere il resto della mianel miglior modo possibile e cerco di rimanere coraggioso per mia figlia, il mio partner e la sua famiglia”, ha detto il ...