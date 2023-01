Pnrr | Giorgetti “Serve flessibilità o la sfida diventa difficile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le risorse ci sono e sono ingenti, il progetto è ambiziosissimo e la difficoltà è metterle a terra. Questaper promuovere la crescita sulla base infrastrutturale, sia materiale che immateriale, è decisiva ma senza uno snellimento delle procedure e unaanche a livello europeo,e problematica”. Così il ministro dell'Economia, Giancarlo, in occasione dell'evento Telefisco del Sole 24 Ore, parlando del. “In Ue c'è un grande dibattito che culminerà nel Consiglio europeo di inizio febbraio, in questa discussione probabilmente si discuterà di aggiornare gli strumenti con cui l'Ue si deve rendere più efficiente per dare delle risposte alla ripresa”, spiega.“Penso che in termini strategici la massa del debito si può ...