PNRR e servizi | Giugliano la città più azzoppata d’Italia

Qui, a proposito, i fondi messi a disposizione dalper la scuola. Scuole ealle famiglie: troppe differenze tra Nord e Sud. Anche il servizio mensa presenta forti sperequazioni tra le ...... con le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Il Sindaco Roberto Cavallucci, l'Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini e l'Assessore aiSociali Jennifer ...

«Pnrr», stanziati 8,2 milioni per scuole, viabilità e servizi L'Arena

Pnrr, operazione accelerazione - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Pnrr, sindaco Gizzeria: 'Finanziati due progetti per potenziare i ... Il Lametino

Fondi Pnrr, ecco i progetti dedicati alla marginalità e alla povertà ... COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Digitalizzazione dei servizi ai cittadini: Dal PNRR quasi 300mila euro al Comune di Sona Il Baco da Seta

Pnrr sisma per il rifugio di Forca Canapine Sì ... di procedere alla sistemazione della cucina e naturalmente dei servizi igienici, mentre al primo e unico piano superiore verrebbe allestita una ...Servizi per l’infanzia I servizi per l’infanzia sono cruciali per la crescita del bambino e per l’occupabilità delle donne con figli. L’offerta di questi servizi è in crescita su tutto il territorio ...