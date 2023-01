Plastino | “Ha ragione chi teme la Roma | Mou ha studiato Spalletti | sarà dura”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Micheleritiene che hachila: Mourinho ha, quindiMicheleha espresso la sua opinione su Napoli-. Ai microfoni di Radio Martente il programma Marte Sport Live, il giornalista ha dichiarato: “Hachilache domenica verrà al Maradona perché Mourinho è un allenatore che le partite le sa interpretare bene. Sicuramente hail Napoli e. Quindi, avendo launa rosa che non è da buttar via, rimane un match complicato per gli azzurri. Il gioco del Napoli, rispetto a quello della ...