Pionieri Queer Giuseppe Patroni Griffi | l’anticonformista spinto da un forte senso di libertà intellettuale

(Di giovedì 26 gennaio 2023)(Napoli, 1921- Roma 2005), è stato narratore, drammaturgo e regista di teatro e cinema. I suoi esordi sono con i racconti che andranno a costituire poi la raccolta “Ragazzo di Trastevere” (1955), che si riferisce a un’ispirazione latamente neorealista, inserendo all’interno dei percorsi diversi, come è evidente nella storia di Otello, legato ossessivamente alla propria bellezza. Già negli anni precedenti, d’altra parte, egli aveva firmato prose come “La notte blu del tram” del 1948, ma pubblicato poi nella raccolta “Gli occhi giovani” nel 1977, in cui si narra drasticamente l’educazione omosessuale di un adolescente.(Wikipedia)Il suo esordio come drammaturgo è con una notevole ‘ballata’ radiofonica, “Il mio cuore è nel sud” (1952), ma la ...