Pimenta | «Con Mino eravamo un duo donchisciottesco»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le parole di Rafaela, erede dell’impero di Raiola, in occasione del summit di mercato di Roma del 30 e 31 gennaio Il 30 e 31 maggio a Roma si terrà un summit organizzato da l’Adicosp e il The Football Forum per lanciare una sfida ‘capitolina‘ alla centralità di Milano nel calciomercato. Tra gli invitati c’è anche Rafaela, collaboratrice prima ed erede poi di One, l’agenzia creata daRaiola. Di seguito le sue parole al Messaggero. FORUM DI ROMA – «Raiola ha centrato il primo grande colpo portando Nedved alla Lazio, nel 1996. E poi, invece, io con lui ho siglato il contratto che portò Pavel alla Juve e alpallone d’oro. Il meeting di Roma del 30 e 31 è una chance: serve una nuova centralità per il calcio italiano, oltre alla storia di Milano. Si farà rodaggio per tornare in estate. È una ...