Pignatelli Carl Zeiss Vision Italia | ' Ruolo It e digitalizzazione è fondamentale nella sostenibilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos/Lab) - "Come azienda da tempo abbiamo intrapreso l'impegno per la. Noi siamo un'azienda industriale e quindi abbiamo molto a cuore quello che è l'impatto della nostra azienda sul territorio, siamo ai massimi livelli di rispetto ambientale. E l'it sta aiutando l'azienda a ridurre il più possibile i consumi energetici ma anche di altro come la carta. Abbiamo lavorato ad esempio molto sull'imballaggio della merce usando solo materiale riciclabile. Tutto frutto di un processo dispinto in cui ildell'It è stato determinante. Con l'obiettivo di essere sempre più sostenibili". Lo ha detto Luigi, head of digital and information technologies...