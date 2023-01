Pietro Orlandi su Fedez e la risata per Emanuela | “Ho subito di peggio” | e interviene Andrea Purgatori

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Con l’ultima dichiarazione disusembra essersi chiusa la questione nata durante la puntata di Muschio Selvaggio andata in onda lunedì 23 gennaio. Ospite della puntata condotta da Luis Sal e Federico Lucia c’era il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado. I tre parlavano degli scandali che riguardano il Vaticano e Nuzzi ha sottolineato come il lavoro di molti giornalisti ha aiutato, nel tempo, a sciogliere misteri altrimenti dimenticati e nascosti. Un caso irrisolto, purtroppo, è proprio quello di, recentemente tornato alla ribalta grazie alla docuserie Vatican Girl su Netflix e alla recente apertura di un’indagine all’interno della Santa Sede.è scomparsa il 22 giugno 1983. “Innanzitutto, ...

" Fedez ha telefonato per chiedermi scusa". A parlare è, il fratello di Emanuelache, dopo la risata fragorosa del rapper durante l ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio in merito alla scomparsa della sorella , ha voluto dire ...A rispondere, adesso, è, fratello di Emanuela. "Ha capito di aver sbagliato": le scuse di Fedez a. "Fedez mi ha chiamato ieri e l'ho apprezzato perché poteva anche non ...

Da lui solo immaturità. Non c'era sicuramente la volontà di offendere, o mancare di rispetto», ha raccontato Pietro pur dicendosi contento per il fatto che il caso di Emanuela Orlandi sia stato ...Il rapper in altro momento, dopo quello della risata sfrenata, della diretta del podcast «Muschio Selvaggio» dedicato scomparsa della 15enne ...