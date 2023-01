Pierpaolo Piccioli per la prossima Primavera Estate 2023 ha unito la Couture al Clubbing Senza selezione all' ingresso

Leggi su amica

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Tour Eiffel aleggia imponente sul disco club allestito alle porte del Pont Alexandre III, sulle rive della Senna. È una location crepuscolare quella scelta da maison Valentino per presentare la sfilata Haute. Valentino Le Club, questo il nome della collezione Alta Moda che profuma di mistero e ci parla, sin dalle prime uscite, di fluidità, eccentricità, libertà. Un mood magico, quello immaginato daè un rendez-vous impossibile in grado di creare un dialogo tra due mondi in apparenza distanti. Quasi inconciliabili. Quello dellae quello del. Unico comun denominatore tra le due C: la stravaganza. Tre look della sfilata Valentino Haute...