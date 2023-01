Piccoli comuni toscani | arriva un aiuto da 83mila euro - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ogni realtà sotto i mille abitanti potrà beneficiare del sostegno. Obiettivo: potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, di strade e di edifici ...

Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 225 città e oltre 4200. Iscriviti alla newsletterOgni realtà sotto i mille abitanti potrà beneficiare del sostegno. Obiettivo: potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, di strade e di edifici ...

Segretari cercasi, Anci Puglia boccia la proposta del governo: “Affossa piccoli comuni” LeccePrima

Piccoli Comuni: arriva il contributo a Monteverdi Marittimo e Orciano Pisano PisaToday

Scuole, strade, efficienza energetica: in arrivo 168 milioni per i piccoli Comuni Edilportale.com

Contributi ai piccoli comuni per favorire piccole opere LA NAZIONE

Contributo a piccoli comuni toscani, Giani: un ottimo risultato Agenzia askanews

Piccoli comuni toscani: arriva un aiuto da 83mila euro Ogni realtà sotto i mille abitanti potrà beneficiare del sostegno. Obiettivo: potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, di ...È il sindacato con il maggior numero degli iscritti, rappresenta il 22% dei pensionati delle Marche, è fortemente radicato sul territorio; con i suoi oltre 230 collaboratori, è presente con 118 sedi ...