Il Cda diha esaminato i dati preliminari dell'esercizio 2022. I ricavi netti consolidati del Gruppo2022 sono stati pari a circa 2.087 milioni di euro, in miglioramento del 25% circa rispetto a 1.registra, secondo i dati preliminari, ricavi netti consolidati2022 per circa 2.087 milioni di euro, in miglioramento del 25% circa rispetto a 1.668,7 milioni di euro, e in crescita in ...

Un giorno al Museo Piaggio, oltre alla Vespa c'è di più! [VIDEO] Moto.it

Piaggio: nel 2022 ricavi in crescita del 25% a 2 miliardi - Industria Agenzia ANSA

Lucia Pallottino è la nuova direttrice del Centro di ricerca "E. Piaggio" Unipi

Piaggio sale in Borsa: crescono le immatricolazioni di moto - V&A Verità e Affari

Moto, fatturato globale da 105 miliardi di dollari. Piaggio tra i leader di mercato Il Sole 24 ORE

Il Cda di Piaggio ha esaminato i dati preliminari dell’esercizio 2022. I ricavi netti consolidati del Gruppo nel 2022 sono stati pari a circa 2.087 milio ...Piaggio registra, secondo i dati preliminari, ricavi netti consolidati nel 2022 per circa 2.087 milioni di euro, in miglioramento del 25% circa rispetto a 1. (ANSA) ...