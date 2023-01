Peter Pan e la cancel culture

Leggi su butac

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ci avete segnalato un articolo apparso sull’Huffington Post, un’intervista a Pierluigi Battista a proposito di. Leggiamo nel sottotitolo all’intervista, nella sua versione integrale dietro paywall: Intervista al giornalista e scrittore dopo chePan è stato inserito nella lista dei libri sconsigliati dall’Università di Aberdeen agli studenti per gli “stereotipi di genere” e dopo il “codice di condotta” inviato dallo Scottish Book Trust a 600 scrittori: “Chi pensava che fosse un fenomeno passeggero, sbagliava. È una slavina che fa sempre più danni” E su Instagram: L’Isola che non c’è, da oggi, non c’è più per davvero. Il romanzoPan, di J.M. Barrie, è finito sotto la scure dell’Università scozzese di Aberdeen, che lo ha inserito nella lista dei titoli “problematici”, sconsigliati agli studenti ...