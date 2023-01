Peru' | manifestazione a Lima contro la presidente Boluarte

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Al grido di "Puno is" ("Puno - citta' nel sud del Paese - e' il'"), i manifestanti sfilano per le strade di, sottolineando la carenza di prodotti che colpisce le loro regioni. Decine di ...

Al grido di "Puno is" ("Puno - citta' nel sud del Paese - e' il'"), i manifestanti sfilano per le strade di Lima, sottolineando la carenza di prodotti che colpisce le loro regioni. Decine di posti di blocco ostacolano le consegne di merci nel sud del Paese, ...di Maurizio Sacchi La presidente peruviana Dina Boluarte ha chiesto una 'tregua nazionale' martedì, poche ore prima che una nuova violentascoppiasse a Lima per chiedere le sue dimissioni. Parlando alla televisione, la Boluarte ha dichiarato che le proteste hanno causato perdite per 1 miliardo e 300mila dollari, tra danni ...

Un morto e 38 feriti nella giornata di proteste di giovedì scorso ...Sulla Plaza Dos de Mayo. Non cessano le tensioni politiche e sociali in Perù. Dopo la manifestazione realizzata ieri sera a Lima, con un ...