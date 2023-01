(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen — Da stanottecentinaia i dipendenti didello stabilimento inglese di Coventry a scioperare, in quella che è la prima astensione collettiva dei lavoratori nel Regno Unito nei confronti del colosso dello shopping americano: lo, della durata di ventiquattro ore, è cominciato allo scoccare delminuto dopo la mezzanotte di mercoledì ed è dovuto allo stipendio, ritenuto insufficiente per affrontare la grave inflazione che sta colpendo i territori posti oltre la Manica., ilinA dire il vero, un aumento ci sarebbe stato la scorsa estate e sarebbe stato della bellezza di poco più di 50 centesimi l’ora. Un aumento palesemente non in grado di poter garantire ai ...

Gli addetti ai lavori hanno fatto eseguire aluna serie di test come saltare su piccoli fossati, scavalcare ostacoli edividersi per eseguire compiti cooperativi. " Quello che stiamo ...Con l'aiuto di un campo magnetico, ihanno saltato fossati, scalato muri e si sonodivisi a meta' per spostare in modo cooperativo altri oggetti prima di fondersi di nuovo insieme. 'Le ...

Avvocati vs Intelligenza Artificiale (IA): il primo avvocato robot al ... Altalex

Scienza, ecco il robot di metallo liquido come il T-1000 della saga ... Il Denaro

“Persino i robot sono trattati meglio”: in Gran Bretagna il primo sciopero Amazon Il Primato Nazionale

Robot agricoli protagonisti al World Fira 2023 - Agrimeccanica Agronotizie

I Robot ora fanno anche da Muratori… La svolta edilizia cibernetica Player.it

L'Università Cinese di Hong Kong annuncia un robot mutaforma che riesce a liquefarsi e riformarsi, come il T-1000 di Terminator 2 ...Il 22 febbraio ci sarebbe potuta essere la prima causa in tribunale per l'avvocato robot di DoNotPay, invece la compagnia ha rinunciato ...