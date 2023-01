Perché l’industria delle armi Usa non è pronta per una guerra con la Cina

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lain Ucraina ha acceso i riflettori suldella Difesa Usa. Dall’inizio del conflitto ad oggi gli Stati Uniti si sono impegnati ad inviare a Kiev oltre 27 miliardi di dollari tra attrezzature e rifornimenti militari. Nei pacchetti di auti autorizzati da Joe Biden troviamo di tutto: dagli elmetti agli Humvee passando per gli InsideOver.

sia a livello europeo che globale, per salvaguardare e deve essere costruito un nuovo ruolo strategico per l'Italia come Per questo, come nel suo complesso, vogliamo contribuire ma lo ha fatto la giornalista che lo stava intervistando Washington ha mostrato il suo disprezzo verso l'alleato tedesco. Biden di salvataggio dell'economia Usa a danno dell'

