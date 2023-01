(Di giovedì 26 gennaio 2023) La popstar ha ceduto i diritti e le royalties delle sue canzoni a Hipgnosis. Non è il primo a farlo: dietro la vendita ci sarebbero motivazioni fiscali

viene incaricato di controllare Deacon , che oltre ad avere un passato da delinquente ha ... Finn si reca a pranzo al 'Giardino' da solo,Steffy è molto impegnata, e casualmente incontra ...... al ritmo sincopato delle musiche del fidoHurwitz , vorrebbe raccontarci tutto e il ...un'opera basata sui contrasti assoluti, in cui bellezza e disgusto convivono in egual misura, in cui ...

Justin Bieber ha venduto per 200 milioni i diritti delle sue canzoni (fra cui Baby e Sorry): ecco perché ilmessaggero.it

Perché Justin Bieber ha venduto tutto il suo catalogo musicale ilGiornale.it

Justin Bieber ha venduto i suoi diritti musicali a Hipgnosis per 200 milioni di dollari Sky Tg24

Justin Roiland, co-creatore di “Rick and Morty”, licenziato: ecco perché Radio Deejay