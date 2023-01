Perché Belen è in imbarazzo La verità sulla lite di Mammucari | un caso a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Terremoto in vista alle Iene e possibile brutta gatta da pelare a. Lo show di Italia 1 ha visto Teo"assente ingiustificato". In onda, c'era solo la collegaRodriguez, che ha condotto in solitaria. Nessun saluto a, nessun accenno al motivo del suo forfait, nemmeno vago per tutelare la sua privacy. Nulla di nulla, come sesemplicemente non esistesse. E questo ha fatto insospettire fin da subito i telespettatori e i retroscenisti del piccolo schermo. Né Covid, né influenza, né altri contrattempi vari. Secondo Dagospia,sta benissimo e la sua assenza non sarebbe legata a problemi di salute ma a una brutta litigata con Davide Parenti, autore-principe die fondatore delle Iene. Niente meno che. ...