"Ilinizierà a breve l'addestramento delle truppe ucraine per l'utilizzo dei carri armati Abrams in modo che saranno pronte quando questi tank arriveranno". A parlare è John Kirby, il ...L'annuncio del presidente: "al più presto l'addestramento, sono i carri armati più potenti al mondo" " Gli Stati ... Kirby ha anche detto che probabilmente ilimpiegherà "settimane, ...

Pentagono: inizieremo ad addestrare ucraini per usare gli Abrams ... Il Sole 24 ORE

Ucraina, Biden: "A Kiev 31 tank Abrams, ma non è offensiva anti Russia" Adnkronos

Gli Stati Uniti chiedono a Zelensky di rimandare l'offensiva L'HuffPost

Call tra Premier Meloni e Biden, Scholz, Macron e Sunak Tfnews

Quei missili in viaggio dalla Corea del Nord su vagoni russi Corriere del Ticino

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...